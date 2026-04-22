Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 32-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у середу, 22 квітня, о 22:30.

На стадіоні Камп Ноу лідер чемпіонату Барселона прийматиме Сельту. Команда Гансі Фліка демонструє неймовірний хід у Ла Лізі, прагнучи здобути восьму перемогу поспіль та ще більше зміцнити свої позиції на вершині турнірної таблиці.

Барселона — Сельта

Середа, 22 квітня, 22:30, стадіон Камп Ноу, Барселона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона впевнено очолює Прімеру. Попри виліт з Ліги чемпіонів від мадридського Атлетіко, на внутрішній арені "синьо-гранатові" виглядають майже бездоганно. Останній матч у чемпіонаті проти Еспаньйола завершився переконливою перемогою 4:1. Зараз каталонці мають 79 очок після 31 матчу і не збираються давати Реалу жодного шансу на камбек у чемпіонській гонці.

Сельта під керівництвом Клаудіо Хіральдеса веде боротьбу за єврокубки, посідаючи шосту сходинку в таблиці. Хоча "кельти" нещодавно зазнали нищівної поразки у Лізі Європи від Фрайбурга (1:6 за сумою двох матчів) та несподівано поступилися Ов'єдо в чемпіонаті, вони залишаються вкрай небезпечним суперником на виїзді. Галісійці мають третій найкращий показник гостьових ігор у лізі, здобувши сім перемог у 15 матчах. Попередні очні зустрічі команд були результативними: 4:3 на користь Барселони минулого сезону та 4:2 у поточному колі.

Кадрова ситуація Барселони змушує Фліка до змін: Рафінья та Крістенсен травмовані, проте повертається після дискваліфікації Пау Кубарсі. Також очікується вихід Френкі де Йонга у старті поруч із Педрі. У Сельти сезон достроково завершився для Мігеля Романа через перелом стопи, але повернулися до складу Карл Старфельт та Хаві Родрігес.

За версією betking каталонці є явними фаворитами зустрічі. На перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.26. Потенційний успіх Сельти оцінюється аналітиками показником 10.00, а нічия — 6.66.

З огляду на результативну історію протистоянь цих команд, цікаво виглядає лінія на голи. Коефіцієнт на "тотал більше 3.5" становить 1.78. Також букмекери очікують, що обидві команди відзначаться забитими м'ячами — ставка "обидві заб’ють — так" оцінюється у 1.86. Індивідуальний тотал Барселони більше 2.5 голів пропонується з коефіцієнтом 1.71.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Канселу — де Йонг, Педрі — Ямаль, Ольмо, Фермін — Торрес.

Сельта: Раду — Алонсо, Старфельт, Родрігес — Каррейра, Моріба, Весіно, Мінгеса — Лопес — Іглесіас, Жутгла.

Не зіграють: Рафінья, Крістенсен (Барселона) — Роман (Сельта).

Під питанням: Берналь (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 3:1

