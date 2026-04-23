Півзахисник Реала зосередиться на відновленні перед ЧС-2026.

Півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер більше не зіграє в поточному сезоні через отримане м’язове ушкодження.

За інформацією клубу, у турецького футболіста діагностовано травму двоголового м’яза стегна. Відновлення триватиме до завершення сезону, тож повернення гравця на поле очікується вже після літньої паузи.

У Реалі наголошують, що головним завданням для Гюлера наразі є повне відновлення та підготовка до майбутнього чемпіонату світу 2026 року.

У цьому сезоні 19-річний хавбек продемонстрував високу результативність, записавши на свій рахунок 6 голів і 14 асистів у 50 матчах за клуб.