Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють ізраїльський Маккабі Тель-Авів та Динамо Київ.

Ізраїльський Маккабі Тель-Авів та київське Динамо зіграють перший матч плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА в Бачці Тополі.

Жарко Лазетич, після перемоги над мальтійським Хамруном (3:1), залучив до стартового складу Гейтора, Камара та Асанте до оборони, тоді як Белич гратиме в центрі поля, а Єгезкель очолить атаку.

Олександр Шовковський, на тлі поразки від кіпрського Пафоса (0:2), використав із перших хвилин Караваєва, Біловара та Вівчаренка в обороні, тоді як Піхальонок гратиме в центрі поля.

Маккабі Тель-Авів: Мішпаті — Гейтор, Камара, Асанте, Ревіво — Мадмон, Перец, Белич, Сіссоко, Давіда — Єзекель.

Запасні: Меліка, Шломо, Гроппер, Маледе, Стоїч, Бен Харуш, Ледерман, Ной, Абу Фархі, Шахар, Бен Хемо, Ніколаєску.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Волошин.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Д. Попов, Яцик, Бражко, Торрес, Кабаєв, Буяльський, Захарченко, Герреро, Дубінчак, Пономаренко.



Гра Маккабі Тель-Авів — Динамо Київ почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.