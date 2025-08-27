Україна: Перша ліга

Євген Хачеріді розповів про свій перехід у Чорноморець.

Захисник Чорноморця Євген Хачеріді прокоментував своє повернення у професійний футбол, підписавши контракт із одеським клубом.

"Я дуже радий повернутися в футбол. Емоції хороші, позитивні. Є бажання працювати. Хотів би подякувати Миколайовичу за те, що він мене запросив. Тут у нас як: у нашому чемпіонаті тих, кому 32-33, вже всі поховали, а тут людині все одно. Головне – щоб допомагав команді, давав результат.

Завдання – допомагати клубу. У нас завдання в усіх однакові. Завдання – повернутися в УПЛ. Звісно, мікроклімат і так був хороший, зараз я бачу, що в усіх гарний настрій, всі готові, всі працюють та хочуть досягти. Ну і, як кажуть, кожну гру перемагати.

Тренувальний процес хороший. Хороші тренування, веселі. В принципі, мені дуже подобається", — наводить слова Хачеріді прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Чорноморець проведе проти ЮКСИ. Гра відбудеться 29 серпня.