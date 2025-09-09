Італійці у результативному поєдинку обіграли Ізраїль.
Матео Ретегі, Getty Images
09 вересня 2025, 18:47
Збірна Італії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 у гостях обіграла Ізраїль (5:4).
У цьому матчі одразу трьома гольовими передачами відзначився італійський форвард Матео Ретегі.
За інформацією Opta, 26-річний італієць став першим гравцем збірної Італії, якому вдалося віддати три асисти в одній грі з моменту ведення статистики в 2008 році.
Також додамо, що Ретегі є четвертим гравцем відбору ЧС-2026, котрий зміг оформити асистенський хет-трик.
Раніше таким досягненням відзначилися Іван Перішич, Мартін Едегор та Мікель Оярсабаль.
