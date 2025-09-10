Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Азербайджану прокоментував результат на тлі кризи після поразки від Ісландії.

Захисник збірної Азербайджану Торал Байрамов поділився враженнями після нічиєї з Україною (1:1) у матчі 2-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2026.

Футболіст згадав складну ситуацію в команді після розгромної поразки від Ісландії (0:5), а також зміни в тренерському штабі, що відбулись напередодні зустрічі з українцями. Про це повідомляє видання Azerisport.

"Ситуація, в якій ми опинилися, була всім відома. Вона була вкрай важкою. Ми програли Ісландії з дуже поганим рахунком. Потім відбулися зміни в тренерському штабі. Словом, в останні 3–4 дні відбувалося все, що могло заважати нашій грі. Але ми не падали духом. Налаштувалися на позитив, за підтримки Айхана Аббасова. Ніхто не думав про рахунок. Нашою головною метою було боротися за наш народ, за наш прапор."

Байрамов також зазначив, що команда виклалася на максимум:

"Думаю, ми зробили все, що могли, а іноді – навіть більше, ніж могли. Якщо поліпшити нашу гру, ми зможемо досягти успіху."

Після двох турів Азербайджан має одне очко в активі та продовжує боротьбу у групі на шляху до ЧС-2026.