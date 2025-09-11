Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Результати збірної говорять самі за себе.

Наддосвідчений румунський фахівець Мірча Луческу на початку серпня минулого року погодився очолити національну збірну власної країни.

І якщо починав 80-річний керманич із шести перемог поспіль у дивізіоні C Лізі націй УЄФА та закономірного підвищення в класі, то кваліфікація на чемпіонат світу-2026 для його країни розпочалась та триває вкрай невпевнено.

У групі з Австрією, Боснією і Герцеговиною, Сан-Марино та Кіпром румуни наразі обіграли лише дві останні команди, а з кіпріотами у останньому матчі-відповіді лише поділили очки (2:2).

І вже після завершення міжнародної перерви Луческу запросив у футбольного керівництва країни проведення наради щодо майбутнього посади головного тренера збірної.

"Я попросив про розмову з керівництвом. Якщо буде якась можливість мене замінити, я піду у відставку. Якщо зможе прийти Георге Хаджі, то я буду радий.

"Гіча" має дуже добре поміркувати, бо у нього більше немає права на помилку. Я можу зробити ще одну помилку. Йому не дозволено, бо тоді він замкнеться у собі...

Якщо у нього є такі амбіції та бажання, я б відійшов заради нього. Немає проблем. Якщо я винен у всьому цьому... Це зміна поколінь, не думайте, що все просто", — заявив Луческу в розмові з Digi Sport.

Повідомляється, що заради цієї бесіди з Луческу президент Румунської федерації футболу Резван Бурляну скасував поїздку на засідання Виконавчого комітету УЄФА.