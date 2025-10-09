Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Португалії відзначив незламну мотивацію свого зіркового нападника.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес високо оцінив професіоналізм і незламну мотивацію лідера команди Кріштіану Роналду. Наставник наголосив, що нападник залишається надзвичайно вмотивованим, незважаючи на безліч досягнень у кар’єрі.

— Я працював із багатьма геніями. У них особливе мислення. Але Роналду вирізняється тим, що він завжди голодний. Зазвичай футболісти, досягнувши певних висот, наступного ранку вже не мають тієї ж жаги. У нього такого немає. Для Роналду кожен новий день — це шанс стати сильнішим і знову перемогти. Це унікально, — зазначив Мартінес.

Кріштіану Роналду — один із найтитулованіших футболістів в історії. Він п’ять разів здобував Золотий м’яч, вигравав Лігу чемпіонів, а також став чемпіоном Європи у складі національної команди. Крім того, португалець є найкращим бомбардиром серед збірних, а також лідером за кількістю голів в історії чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів і клубних чемпіонатів світу.

У суботу, 11 жовтня, збірна Португалії проведе черговий матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 — суперником стане команда Ірландії.