Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничью своей команды в матче с Сандерлендом (2:2).

"Критична ли потеря очков? Нет, это не так. Впереди еще много игр. Я не могу объяснить эту ничью. Провести два матча за два дня очень сложно, но мы проделали отличную работу", — начал немец.

"Нам было очень сложно на протяжении 90 минут. Я знаю, что команда может показывать лучший футбол, но не уверен, что мы могли сделать это сегодня, поскольку играли два дня назад".

"В моменте с вторым пенальти фола не была, поэтому данное решение было сложно принять. Обычно я говорю о футболе, но я уверен, что это сказалось на моих игроках", — подытожил Клопп.

Несмотря на ничью, Ливерпуль сохранил 2-ю строчку после 20-ти туров, имея в своем активе 44 пункта.