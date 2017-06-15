Испания

Ян Облак подтвердил свое намерение остаться в Атлетико, несмотря на интерес других клубов.

Интерес к Облаку проявлял ПСЖ, однако сам вратарь хочет и дальше защищать цвета Матрасников.

"В футболе никогда не знаешь, что будет дальше. Даже за один день до закрытия трансферного окна приходят новости. Но сейчас все указывает на то, что я продолжу выступать в Атлетико", — сказал Облак.

"Я счастлив в Атлетико и намерен играть здесь в следующем сезоне", — резюмировал вратарь.

Текущий контракт голкипера с мадридским клубом действует до 2021 года.

Ранее Фернандо Торрес также изъявил свое желание остаться в Атлетико.