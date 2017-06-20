Испания

Александр Пузик — о том, почему Криштиану Роналду снова начал хандрить.

Несколько дней назад авторитетное португальское издание A Bola взбудоражило весь футбольный мир новостью о желании Криштиану Роналду покинуть Испанию и отправиться покорять новые вершины. По информации газеты, связано это главным образом с тем, что на днях испанская прокуратура обвинила Криштиану в неуплате налогов на сумму 14,7 миллионов евро. Роналду якобы недоволен тем фактом, что Реал никак не защищает его от нападок испанских органов, инкриминирующих ему финансовое преступление. A Bola свое дело сделала, после чего в игру вступили абсолютно все мировые издания, которые методично подливали масла в огонь порциями новых слухов. Давайте возобновим все эти сплетни в памяти, а затем попытаемся разобраться в причинах сложившейся ситуации.

16 июня A Bola написала ту самую новость и добавила, что Роналду уже известил руководство Сливочных о своем нежелании играть за Реал. Эту информацию впоследствии подтвердили и испанские Marca и As, добавив при этом, что КриРо в разговоре с партнерами по сборной Португалии сказал следующие слова: "Я ухожу из Реала. Решение принято и назад пути нет". В этот же день боссы бланкос принялись всеми правдами и неправдами убеждать своего лидера продолжить выступления за нынешнюю команду, а вечером этого насыщенного дня агент Криштиану Жорже Мендеш провел экстренную встречу с руководством Реала. На мероприятии представитель игрока сообщил об интересе к своему клиенту со стороны ряда европейских и китайских клубов, а боссы Королевского клуба, в свою очередь, заверили Мендеша в том, что они не станут препятствовать уходу Роналду, если тот все-таки примет окончательное решение об отъезде.

На следующий день британская пресса уверяла, что Роналду принял решение вернуться в Манчестер Юнайтед, за который он выступал как раз до Реала. Telegraph писал о желании португальца принять новый вызов, а вот коллеги из Times настаивали на том, что в стане МЮ уверены в том, что Роналду лишь шантажирует Реал, дабы переподписать действующий контракт на более выгодных финансовых условиях. Этого мнения, по информации все той же Marca, придерживаются и игроки чемпиона Испании, которые также уверены, что португалец подобными методами пытается банально выбить себе повышение к зарплате.

Едем дальше. Утром 18 июня стало известно, что главный тренер Реала и капитан команды Серхио Рамос провели беседы с Роналду, в ходе которых были осуществлены попытки убедить игрока остаться в Мадриде. Результаты этих диалогов, естественно, неизвестны. В связи с таким ходом событий, руководство Реала уже начало подумывать о сумме, которую можно выручить на продаже одного из лучших футболистов современности. В прессе писали о 200 миллионах евро, однако не стоит забывать о заработной плате Криштиану. В случае ухода форварда, Реалу удастся сэкономить на окладе игрока те же 200 миллионов евро. Неплохо, не правда ли?

Такую горячую тему не смогли оставить без внимания и итальянские, и немецкие СМИ, и их новость всего лишь немногим уступала первоисточнику. Так, Bild и Tuttosport уверяют, что Манчестер Юнайтед в ближайшее время предложит Реалу 205 млн евро и голкипера Давида Де Хеа в обмен на Роналду и Альваро Морату. Если же такая сделка состоится, то ее без доли преувеличений можно будет назвать самой крупной в истории футбола. Вечером этого же дня с заявлением выступил президент Реала Флорентино Перес. Функционер призвал Роналду действовать открыто и не становиться источником слухов, а также добавил, что ни один футболист не может считать себя значимее клуба и припомнил, что это уже не первый случай, когда Криштиану капризничает. Напоследок добавим, что вчера официальный сайт авторитетного журналиста из Италии Джанлуки Ди Марцио написал о том, что 32-летний португалец попросил своего агента сделать все возможное для скорейшего трансфера в МЮ. Кроме того, по слухам, игрок даже не намерен возвращаться в расположение Реала.

Теперь же давайте попытаемся найти причины такого поведения Роналду. Криштиану перешел в Мадрид в 2009-м году и быстро стал лидером команды. За эти 8 лет форвард подвергался критике даже тогда, когда не делал абсолютно никаких поступков, а просто играл в футбол и приносил очки и титулы своей команде. Таков уж Роналду — его будут критиковать до самого последнего дня карьеры и от этого никуда не денешься. Наверняка труднее всего КриРо приходится тогда, когда он слышит нелицеприятные слова от собственных болельщиков на Сантьяго Бернабеу. Казалось бы, как можно критиковать футболиста, с именем которого связаны успехи команды последних лет, но факт остается фактом. Так быть может Криштиану просто устал от этого и желает сменить обстановку? Возможно, Роналду понял, что он всего достиг в Мадриде и просто-напросто хочет стать еще более успешным в новой команде?

В таком случае есть несколько несостыковок. Почему же Роналду молчал об этом зимой, когда его настиг один из самых неудачных моментов в карьере, а заговорил только после выхода на пик формы и завоевания трофеев? Похоже, что, ведя себя подобным образом, звездный португалец просто пытается напомнить боссам клуба свою важность и значимость. Роналду заставляет весь Мадрид задуматься о том, каким же будет Реал без него и нет сомнений, что людей пугают одни только мысли об этом. И неважно, как они при этом относятся к игроку. Во второй части сезона своими действиями Роналду в очередной раз показал всем свое величие и почему-то не верится, что после такого впечатляющего отрезка он решил покинуть Испанию из-за проснувшихся амбиций и "всего такого".

При этом нельзя не вспомнить о тех самых капризах Роналду, датированных 2012-м годом, которые недавно вспоминал Флорентино Перес. Тогда КриРо начал хандрить в августе, а понятно это стало после матча с Гранадой, когда игрок демонстративно не праздновал свои голы. После поединка нападающий сказал следующее: "Я не праздновал голы, потому что расстроен. Это связано с профессиональными причинами, и клуб знает, о чем идет речь. Больше я ничего не скажу. Клуб знает, что со мной происходит". Понятно, что после этих слов в прессе заговорили о возможном уходе Криштиану, и эта сага длилась практически целый год, пока Реал не объявил о продлении контракта с обиженным футболистом. И что же в итоге получилось? Роналду добился желаемого и получил значительную прибавку к заработной плате. Так может быть он решил провернуть подобное и сейчас?

Однако и здесь есть свои подводные камни. Дело в том, что Роналду поставил новую подпись под контрактом с нынешним клубом всего лишь семь месяцев назад. Очевидно, что и тогда Реал улучшил жизнь своему лидеру с финансовой точки зрения, так что в этой связи нынешние притязания португальца, мягко говоря, непонятны. Как и не понятно то, зачем ему в 32 года менять обстановку и отправляться пусть и не в чужой Манчестер Юнайтед, в котором добиться успеха здесь и сейчас будет в разы труднее. Да и отношения с Моуриньо у Криштиану далеко не самые лучшие.

Если же правда все-таки в этом и Роналду на самом деле готов принять новый вызов, то перед ним можно только снимать шляпу, ведь в таком случае он рискнет очень многим и выйдет из зоны комфорта, что не может не вызывать уважения. Да, возможно в Англии его будут критиковать и меньше, однако со спортивной точки зрения на Туманном Альбионе ему будет намного сложнее, чем в Испании. Даже если не брать во внимание адаптацию к новой команде (а это крайне важный момент), где гарантии того, что Роналду во второй раз в карьере сможет стать своим в Манчестере? Где гарантии, что Криштиану удастся сработаться с Жозе Моуриньо? Где гарантии, что он продолжит играть на высоком уровне и в Англии? И таких вопросов можно задавать бесконечно много.

Мы все-таки остановимся на том, что Роналду банально пытается напомнить руководству и болельщикам клуба о своей важности, что в итоге ни в коем случае не приведет к его уходу. Руководство Королевского клуба сделает для этого все возможное, можете не сомневаться. Рискнем и сделаем ставку на то, что в ближайшее время хандра Криштиану пройдет и в новом сезоне он засияет новыми яркими красками и продолжит радовать мадридскую публику своей впечатляющей игрой.

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