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Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своей команды в матче с Гертой (0:2).

"Проигрыш есть проигрыш. Это была не лучшая наша игра, особенно первые 25 минут первого тайма, когда мы пропустили мяч. Потом начали играть, как хотелось бы. Во втором тайме думал, что будет шанс и мы сравняем счет, но нелепая детская ошибка привела к тому, что пропустили второй мяч и было понятно уже, что Герта не упустит победу", - сказал Юрий Вернидуб в интервью телеканалу Футбол 2 после матча.

"Думаю, что хорошая игра была, две хороших команды. Поздравляю Герту с заслуженной победой, а мы будем готовиться дальше. Нужно готовиться к воскресенью, нас ждет очень серьезная игра с Олимпиком".

"Я не думаю, что Герта не дала играть нам в наш футбол. Сыграла роль усталость нашей линии атаки. Было видно, что нет свежести у Караваева, нет свежести у Юри, Силас мне тоже не понравился сегодня. Поэтому, я думаю, этот фактор и сыграл. Все-таки насыщенный график, хотя я думал, что ребята все-таки проявят характер и смогут уровнять шансы. Ничего страшного, мы только учимся. Поэтому нужно уметь учиться на своих ошибках и самое важное не повторять их", — сказал Вернидуб.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Герта — Заря (0:2).

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