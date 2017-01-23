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Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека подвел итоги сборов команды в Испании.

Вчера Горняки завершили испанские сборы матчем против Краковии — 2:0.

"Мы всю неделю работали, и хорошо работали, после долгого отпуска. Понятно, что сейчас футболисты далеки от идеального состояния. Для этого нужно еще многое сделать, ведь ребята так много отдыхали. Потому мы продолжим упорно трудиться. Вместе с тем я доволен встречей. Понравилось, как игроки себя показали", — сказал Фонсека в интервью клубному сайту.

"Впечатления у вас от испанских сборов? В принципе, я вполне удовлетворен. Здесь есть все для хорошего футбола. Единственное, нам немного не повезло с погодой: был сильный ветер, дождь и даже снег. Однако ребята хорошо себя проявляли, отлично работали. Да, они немного устали, но ничего не поделаешь – надо продолжать готовиться к сезону и совершенствовать себя".

"Несмотря на то, что мы упражнялись больше с мячом, тренировки должны быть интенсивными – иначе и быть не может. И матч с Краковией показал, как футболисты готовились в течение этой недели. Но, как я и говорил, нам еще есть что улучшать".

"Чего ждете от сборов в Португалии? Прежде всего, я надеюсь, что с погодой в Португалии повезет больше и условия позволят хорошо подготовиться. Что касается работы, то мы продолжим то, что делали на этой неделе. Там будет больше товарищеских матчей, которые покажут, на что способны наши футболисты".