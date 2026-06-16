Україна

Дмитро Михайленко викликав 23 футболістів на тренувальний збір перед стартом континентальної першості в Уельсі.

Юнацька збірна України U-19 визначилася зі складом на навчально-тренувальний збір перед фінальною частиною чемпіонату Європи-2026.

До заявки команди Дмитра Михайленка увійшли 23 футболісти.

Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Оболонь), Назар Макаренко (Олександрія).

Захисники: Микита Калюжний, Михайло Решетніков, Ярослав Мілокост, Дмитро Стрельчук (усі — Шахтар), Кирило Дігтяр, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст), Данило Малов (Олімпія, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати), Костянтин Губенко (Динамо).

Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оліченко (Баварія, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос, Греція), Павло Люсін (Динамо), Артур Ухань (Татран, Словаччина), Сергій Ігнатков (Сараєво, Боснія і Герцеговина), Олександр Фещенко (Оболонь), Патрік Сікут (Пітерборо, Англія).

Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон Берлін, Німеччина), Олександр Каменський (Кривбас).

На груповому етапі Євро-2026 синьо-жовті зіграють у квартеті B разом зі збірними Хорватії, Сербії та Італії. Перший матч команда Михайленка проведе 29 червня проти хорватів, 2 липня зустрінеться із Сербією, а 5 липня завершить груповий етап поєдинком проти Італії.

Нагадаємо, фінальна частина юнацького чемпіонату Європи проходитиме в Уельсі з 28 червня по 11 липня. Дві найкращі команди кожної групи вийдуть до півфіналу турніру.