Украина

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко подытожил первый турецкий сбор команды.

Днепр вернулся в Украину из Турции, где провел пять спаррингов (победа и четыре поражения). Игрокам предоставили 4 дня выходных, а уже 6-го февраля команда снова отправится в теплую страну на второй сбор.

"Все спарринги были полезными, возможно, за исключением игры с тбилисским Динамо — был очень сильный ветер и количество травмированных игроков не позволили нам выставить оптимальный состав", — сказал тренер днепрян в интервью каналу Футбол 1.

"Специально подбирали команды хорошего уровня, участников Лиги Европы. То же загребское Динамо играло в Лиге чемпионов".

"Мы довольны ведь рассматривали эти игры как возможность набраться опыта молодым игрокам", — резюмировал Михайленко.