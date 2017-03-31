Украина

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко прокомментировал завершение карьеры Сергеем Назаренко.

"Я думаю, такой карьере как у Назаренко может позавидовать любой игрок. Он провел прекрасные годы в составе Днепра, был на чемпионате мира, играл за национальную сборную. Назаренко прошел путь от низа до самой вершины, которую может достичь профессиональный футболист", — сказал Михайленко в эфире телеканала Футбол 1.

"Прекрасно, что он работает в Днепре. Это и для молодежи хорошо, и для самого Сергея. Начинать тренерскую карьеру в родном клубе, в городе, где он играл много лет — мечта любого футболиста. Назаренко ждет много работы, но и много положительных эмоций", — уверен главный тренер Днепра.

Напомним, что Сергей Назаренко принял решение завершить карьеру футболиста.