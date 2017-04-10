Украина

Капитан Динамо Яндрей Ярмоленко прокомментировал победу своей команды в матче с Олимпиком.

В поединке 24-го тура чемпионата Украины подопечные Реброва разгромили донецкую команду со счетом 4:0. В этом матче Ярмоленко записал на свой счет два забитых мяча.

"С Олимпиком всегда тяжело играть, но сегодняшний матч стал исключением. Когда с плотно обороняющимися командами забиваешь быстрый мяч, они стараются отыграться, "раскрывая" защиту. Появляются свободные зоны, конечно, так нам становится легче атаковать", — цитирует Яндрея официальный сайт киевлян.

"Перспективы в чемпионате? В нашем чемпионате тяжело отыграть 11 очков. Это довольно солидное преимущество, но в том, что оно есть таким, виноваты только мы сами. Тот футбол, который мы показывали в первой части чемпионата не соответствует амбициям киевского Динамо".

Отметим, что благодаря двум забитым голам в ворота Олимпика Андрей догнал Девича в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины.

Следующий матч чемпионата Динамо проведет на выезде против Зари.