Украина

Football.ua объясняет, почему нынешние проблемы Шахтера лишь начало глобального кризиса, который пойдет Горнякам на пользу.

Вылет Шахтера из Лиги Европы отобрал у футболистов команды тот небольшой стимул, который мотивировал их выкладываться. Уже вначале зимы было понятно, что Шахтер станет чемпионом и для легионеров, которые, даже в условиях конкуренции со стороны Динамо, довольно прохладно относились к идее выкладываться на сто процентов в рамках внутреннего первенства, найти мотивацию пахать весной стало практически нереально. Они дружно включили режим "на классе" и принялись буквально бродить по полю, иногда взрываясь, чтобы сделать результат. Определенное время это работало, но было понятно, что наступит время, когда система даст сбой. Черноморцу не стоит обольщаться — при желании Шахтер бы довольно легко "вынес" их. Поражение Шахтер придумал себе сам.

Очевидно, Фонсека уже сделал "а-та-та" футболистам, рассказал про горящие глаза, но в этом и заключается главная ошибка. Этого делать не нужно, поскольку эффект, если и будет, то лишь в краткосрочной перспективе. Например, Шахтер соберется и показательно разгромит в следующем туре Олимпик. Но, если смотреть на долгосрочную перспективу, то смысла психологически "накачивать" легионеров нет. От них нужно избавляться. Иначе совсем скоро их эффективность будет равна эффективности "золотого батона".

Нужно признать очевидное — так как раньше уже не будет. Все что нужно сейчас сделать Шахтеру — продать всех своих игроков, которые уже многое дали клубу, заработать на этом, оптимизировать бюджет и жить дальше в новых условиях фейер-плей, ориентируясь на воспитанников Академии и точечно покупая легионеров с перспективой последующей перепродажи. То есть из восточноевропейской Барселоны Шахтеру нужно стать восточноевропейским Порту. Чтобы в будущем не стать восточноевропейской Пармой.

Собственно рецепт не нов. Уровень подготовки воспитанников Академии достаточно высок, чтобы вести успешную борьбу за чемпионство или за место в Лиге чемпионов. Попадать в еврокубки (своеобразная выставка достижений народного хозяйства для воспитанников Академии) Шахтер будет практически при любых условиях, а значит, возможность показать "продукт" Академии будет.

Да, болельщики и руководство привыкли, что Шахтер — один из сильнейших клубов Восточной и Центральной Европы (а то и сильнейший): плей-офф Лиги чемпионов, минимум четвертьфиналы Лиги Европы — все это будет уже не так часто, если вообще будет. Но даже, если удерживать тех легионеров, которые есть или покупать за большие деньги игроков такого же уровня – это мало что даст, потому что уровень чемпионата Украины еще лет пять будет на том же уровне, что и сейчас. А держать команду в тонусе, когда она за год играет максимум 10 матчей на потолке своих возможностей, а остальное время работает в режиме "на классе", не получится, даже, если команду возглавит Виталий Кварцяный и, для повышения мотивации будет высаживать игроков из автобуса где-то в степях между Полтавой и Харьковом. Ничего кроме потраченных нервов и денег это не даст.

С кем Шахтеру нужно попрощаться

Андрей Пятов

В Шахтере уже десять лет. Учитывая, что Пятову скоро тридцать три года и активной карьеры у него осталось не так много, за дорого его не продашь, но это тот случай, когда за спиной Андрея уже готовый к свершениям Никита Шевченко, которого надо наигрывать. Его или кого-либо другого, главное, чтобы не получилось как в киевском Динамо, когда Шовковский карьеру закончил, а заменить его не кем. Напомню, что в этом сезоне Пятов даже в самых не важных матчах выходил со старта. Шевченко, Кудрик и Каниболоцкий смотрели на Андрея со скамейки запасных. И это странно с точки зрения развития команды – когда же еще давать практику дублерам?

Дарио Срна

Момент для его продажи уже упущен. Очевидно, Дарио решил все же закончить, как Шовковский — в статусе полноценного символа команды. Сложно такое решение назвать неправильным. Уйди хорват в Барселону и, кто знает, может, уселся бы на скамейку запасных, и тогда бы только и разговоров было о "дутой величине". А так солидное завершение карьеры, а недоброжелатели могут лишь строить предположения.

В любом случае, этот сезон должен стать последним для Срны в качестве основного игрока Шахтера. Бутко уже вполне готов его заменить (держим в уме Данченко). Да и сидеть сезон в запасе, когда тебе 26 лет, как-то не логично.

Александр Кучер

Только ленивый не говорит о том, что Кучер в последнее время сильно сдал. В июне Александру будет уже 35 лет и в этом контексте странно смотрится тот факт, что более молодой Кривцов (хотя он такой же молодой, как и Бутко — 15 марта ему исполнилось 26 лет) за сезон провел в чемпионате 2 матча. Если Кривцов настолько слабый, что не тянет конкуренцию с постоянно "лажающим" Кучером, то, что он тогда делает в команде? Позиция самого Кривцова, конечно же, понятна. Так же понятна, как и позиция Василия Кобина, например.

Ярослав Ракицкий

Это, конечно, самый тяжелый случай. Замены Ракицкому нет. Поставить двух центрбеков — не проблема, но центрбека такого уровня, с такой «диагональю» у Шахтера на данный момент просто нет. Только вот Ракицкий в чемпионате Украины смотрится так же "органично", как смотрелся бы бородатый 30-летний футболист в чемпионате U-19. Как ни жалко, но нужно продавать.

На первом этапе можно использовать пару Кривцов — Ордец, а дальше смотреть по ситуации. Варианты из репертуара "дешево и сердито" есть. Например, Хочолава или/и Форстер.

Марсио Азеведо

31 год — для флангового защитника это уже солидный возраст. Азеведо часто травмируется и не может помочь Шахтеру на стабильной основе.

Исмаили

Этого парня, похоже, болезнь отсутствия мотивации не касается — он при любых раскладах бегает по флангу безостановочно. Но тут у Шахтера уже есть Соболь и Матвиенко, которые очень активно заигрываются за сборную.

Василий Кобин

Тут, надеюсь, все понятно без лишних слов.

Тарас Степаненко

Это футболист, на котором можно было бы очень хорошо заработать. Тарас находится как раз в том возрасте, когда и команде много отдал и еще "в соку". Имеет огромный опыт международных выступлений, как в сборной, так и в клубе. Тем более что уже на подходе Максим Малышев — тоже чистый опорник.

Фред

Если бы не две дисквалификации, то Фред, очевидно, приближался бы к уровню Фернандиньо и на него был бы огромный спрос со стороны европейских клубов. В любом случае, это тот футболист, которого нет смысла держать ради тех десяти матчей топ-уровня в год — продать и заработать. А на позиции бокс ту бокс вполне можно использовать Коваленко. По уровню работоспособности Виктор вполне потянет эту миссию.

Дентиньо, Алан Патрик

Оба уже давно в команде, но не могут подняться на тот уровень, чтобы помочь Шахтеру больше, чем может это сделать какой-либо другой, более бюджетный вариант.

Бернард

Нужно признать, Бернард уже не сможет при нынешних условиях, подняться на тот уровень, чтобы продать его хотя бы за те деньги, которые за него заплатили (а это 25 миллионов, на минуточку). Поэтому нужно срочно продавать, ведь дальше ситуация будет только усугубляться — отсутствие конкуренции в чемпионате Украины вряд ли поспособствует тому, чтобы бразилец стал дороже. На букмекерском сленге нужно срочно делать "Кэш аут" и попытаться спасти, хотя бы часть денег вложенных в самую дорогую покупку Шахтера за всю историю.

Марлос

Марлос уже достиг своего потолка. В команде, где была высокая конкуренция, он рос, но в последнее время его действия все больше напоминают действия робота. Он играет шаблонно, без огонька. Явно видно, что ему происходящее после вылета из еврокубков малоинтересно. В семи матчах нынешнего сезона (с учетом Сельты) на счету Марлоса всего одно результативное действие — голевая передача. Учитывая, что Марлос уже немолодой — 7 июня ему исполнится 29 лет, продать за большие деньги его вряд ли получится. Но 3-4 миллиона — вполне реальная сумма.

Фланги полузащиты в случае ухода Бернарда и Марлоса можно было бы закрыть следующим образом: слева — Соболь, справа — Данченко. Либо же хорошо посмотреть в молодежке. Это, если говорить о тех, кто на контракте. А есть же еще и Болбат с Тотовицким, которые играют в Бельгии и Петряк в Заре.

Тайсон

В последнее время, это единственный из бразильцев группы атаки, кто играет действительно "с огоньком", но, есть предположение, что таким образом Тайсон пытается просто продать себя. Ему уже 29 и Тайсон давно хочет попробовать себя в другом чемпионате. Это время пришло. Сейчас он играет оттянутым форвардом, под Бланко-Лещуком или Феррейрой, а в случае его ухода вполне можно было бы вернуть Малиновского, который очень успешно играет в Бельгии. Не для этого ли его отдавали в аренду?

Факундо Феррейра

Как показала практика, если хорошо поискать, вполне можно найти более бюджетный вариант. Феррейру вытеснил из основы Бланко-Лещук. На подмене есть Борячук, на крайний случай можно вернуть Будковского, который, правда, почти не забивает в Анжи – после возвращения еще ни разу.

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Конечно, это вариант по той ситуации, которая есть сейчас. Никто не отменял трансферную деятельность, как никто не отменял воспитанников Академии, которые каждый год пополняют взрослый футбол. Благо, тот фундамент, который Шахтер заложил в сфере детского футбола, уже дает очень качественные плоды — выбирать есть из кого. Выбирать, обкатывать и продавать — вполне прагматичный девиз для нынешних отчаянных времен. До лучших времен.

Суммарная стоимость всех перечисленных футболистов по версии Transfermarkt.de — 86,5 млн. евро

Каким мог бы быть обновленный Шахтер

Александр Озирный, Football.ua