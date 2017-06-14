Украина

Football.ua представляет лучших футболистов Украины по позициям в виде символической сборной сезона.

Презентуемая здесь сборная сезона — мнение коллектива Football.ua. Под каждой позицией есть голосование с наиболее заметными игроками на данной позиции за которых вы можете отдать свой голос.

По результатам вашего голосования мы составим еще одну сборную сезона — вариант наших читателей.

ВРАТАРЬ — Евгений Боровик (Черноморец/Карпаты)





15 сухих матчей матчей из 32-х у Боровика в этом сезоне. При этом он играл не за Динамо, Шахтер или Зарю, а за Черноморец и Карпаты. У Пятова, кстати, на один сухой матч меньше, но играя в Шахтере, не пропускать в половине матчей это норма, а не подвиг.



Конечно, на руку Боровику было и то, что он перешел в Карпаты и играл во второй шестерке, где команды были попроще. Останься он в Черноморце, и такого количества "сухих" матчей наверняка бы не было.



Боровик всегда считался крепким вратарем, но с возрастом, как и положено, стал еще лучше и максимально приблизился к уровню "топ" по меркам украинского чемпионата. На протяжении сезона не раз заходили разговоры о том, что можно было бы вызвать его в сборную.





ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК — Дарио Срна (Шахтер)





Уже который сезон подряд хорват не дает шансов конкурентам. Казалось бы, в 35 лет играть на позиции, где нужно бегать чуть ли не больше, чем на любой другой, будет сложно. Но Срна продолжает делать свое дело профессионально — девять голевых передач за сезон. Не зря с хорватом продлили контракт. И вопрос тут не только в ассистах, но и в лидерских качествах — по уровню игры тот же Бутко не так уж и сильно отстает от Срны, но вряд ли сможет оказывать такое влияние на партнеров, как Дарио, с психологической точки зрения.



Интересно, что из четырех правых защитник двое играют за Шахтер, а еще один принадлежит дончанам, но играет за Черноморец на правах аренды — Олег Данченко.



Хороший сезон получился и у Николая Морозюка. У него четыре гола и 10 ассистов, то есть 14 баллов по системе гол+пас. Интересно, что половину из этих баллов он набрал в матчах против Александрии — гол и шесть передач.





ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК — Рафаэль Форстер (Заря)





Никому не известный бразилец, который до 25 лет играл исключительно за команды низших бразильских дивизионов. На первых порах было сложно даже найти его фотографии. Сначала он позиционировался как левый защитник, но Вернидуб видел его центральным.



В первых семи турах тренер пробовал разные сочетания центрбеков — трижды Форстер оставался на скамейке запасных, играла пара Сиваков-Чечер. Но постепенно Форстер доказал, что он достоин основы и до конца осени играл в паре с Михаилом Сиваковым.



После того, как Сиваков зимой ушел, центр защиты строился уже вокруг Форстера. Вернидуб приспосабливал к Рафаэлю, то Пилявского, то Чечера.



Форстер хорош не только при непосредственном выполнении своих обязанностей, у него отличная первая передача и мощный дальний ударо (напоминает этими компонентами Ярослава Ракицкого). Забил шесть голов (правда, все с пенальти) и отдал одну голевую передачу.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК — Давид Хочолава (Черноморец)





За первые полгода Хочолава показал такой высокий уровень игры и такой потенциал для роста, что получил приглашение от Шахтера и новый сезон начнет в составе донецкого клуба. Он хорош в единоборствах, очень мобильный, да и вообще многофункциональный – на его счету два гола и две голевые передачи.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК — Исмаили (Шахтер)





У Исмаили в этом сезоне не было достойных конкурентов. Сложно вспомнить матч, где бы бразилец был пассивен. Понятно, что при большом преимуществе Шахтера почти во всех матчах чемпионата он много времени проводил на половине поля соперников. Забил два мяча и отдал пять голевых передач.



Из ближайших конкурентов стоит выделить Дмитрия Немчанинова, который отдал за сезон семь голевых передач — огромная цифра как для левого защитника середняка украинского чемпионата. Открытиями стали также Андрей Бацула, который еще не так давно не мог пробиться из дубля в первую команду Ворсклы, и Николай Матвиенко — воспитанник Шахтера в этом сезоне дебютировал в УПЛ, но уже является игроком основы сборной Украины.





ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК — Тарас Степаненко (Шахтер)





Нельзя сказать, что сезон для Тараса выдался шедевральный. Мы выбрали его среди опорных полузащитников в первую очередь из-за отсутствия конкуренции. В Динамо как такового чистого опорника не было, да и те центрхавы, которые играли в опорной зоне — Сидорчук, Рыбалка, а потом и Шепелев не сыграли так, чтобы составить Степаненко хоть какую-то конкуренцию. Рыбалка фактически провалил сезон, уступив во второй части место на поле Шепелеву, а сам Шепелев отыграл только весеннюю часть, чего явно недостаточно.



Степаненко провел ровный уверенный сезон, а в матчах с главным конкурентом, Динамо, показал свой высокий класс. Особенно в киевском матче в 26 туре. Динамо тогда, как раз перешло на новую тактическую схему и показывало яркий атакующий футбол, а Ярмоленко был в великолепной форме, но Степаненко уверенно “перекусил” центр поля и в итоге Динамо проиграло, так ничего и не создав за всю игру.



С новой стороны мы увидели Евгения Банаду, которого Шаран даже сватал в сборную Украины и Романа Карасюка у которого помимо привычных бойцовский качеств, прорезался отличный дальний удар.





ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК — Андрей Богданов (Олимпик)





Без вариантов лучший игрок Олимпика. Вряд ли без его умелой дирижерской игры команда забралась бы так высоко. Идеально делал все, что должен делать бокс-ту-бокс — помогал опорникам и был первым, кому адресовался мяч, после удачного отбора. Умело направлял атаки с помощью прекрасных диагоналей. Ну, а про пушечные удары издали, четыре из которых превратились в голы, вы и сами знаете.



Среди конкурентов выделяются:



Андрей Запорожан из Александрии, но во второй части он много пропустил из-за дисквалификации и травмы, поэтому не оказывал такого большого влияния на игру своей команды, как в осенней части.



Александр Андриевский, отдавший четыре голевых передачи и трижды забивший сам. И Вячеслав Шарпар, который вернулся в Украину лишь зимой, но успел при этом забить за Ворсклу пять голов.



За предыдущие заслуги в этот список мы поставили и Фреда из Шахтера. Да бразилец много пропустил по вполне понятным причинам, но его игра в первой части чемпионата не может остаться без внимания.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК — Иван Петряк (Заря)





Мы долго выбирали между Иваном Петряком и Дмитрием Коркишко и все же решили остановиться на Иване по двум причинам: во-первых, Заря в итоге заняла место выше Черноморца, а сам Иван по системе "гол+пас" набрал больше баллов, чем Дмитрий — 14 против 9.



Хотя и у Коркишко, помимо его прекрасной игры в этом чемпионате есть один хороший аргумент — именно его дубль, принес Черноморцу выездную победу над Зарей, которая до предела обострила конкуренцию за третье место. В любом случае мы свой выбор сделали, а вы делайте свой.



Кстати, есть большая вероятность, что Коркишко и Петряк с нового сезона станут одноклубниками.





ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК — Андрей Ярмоленко (Динамо)





Это самая безальтернативная позиция. Ярмоленко — лучший бомбардир не только Динамо, но и чемпионата. Плюс ко всему он не только много забивал, но и отдал восемь голевых передач.



Есть правда один нюанс. У нас в опросе Ярмоленко проходит как правый полузащитник, хотя большинство своих голов он забил уже после того, как Динамо поменяло тактическую схему, а сам Ярмоленко начал играть в центре.



В качестве альтернативы мы предлагаем вам Марлоса, который неудачно провел средину чемпионата, но был хорош в начале и в конце. А также лучшего по системе гол+пас игрока Стали Дениса Васина, ветерана Александрии Старенького, который по количеству игрового времени не попал даже в первые одиннадцать, но забил четыре мяча и отдал две голевые передачи и Сергея Шестакова из Олимпика.





ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК — Тайсон (Шахтер)





Когда показалось, что Тайсон уже пресытился Шахтером и хочет перейти в другой чемпионат, он вдруг резко взбодрился и стал лидером Горняков во второй части чемпионата. В поисках места для трех бразильцев (Тайсона, Марлоса и Бернарда), Фонсека поставил Тайсона под нападающим и бразилец начал выдавать одну хорошую игру за другой, хотя в первой части чемпионата для него просто не находилось места на поле. Как результат этого всплеска — 5 голов и 7 голевых передач.



Его конкурент Денис Гармаш был моментами ярок, но в целом очень нестабилен. Поступаленко, Худобяк, Кочергин и Загальский, хоть и провели в большинства своем лучшие сезоны в своей карьере, не добились такого результата, как Тайсон — ни на индивидуальном, ни на командном уровне.





НАПАДАЮЩИЙ — Факундо Феррейра (Шахтер)





Лучший бомбардир чемпиона страны — этим все сказано. На время потерял место в стартовом составе в связи с приходом Бланко-Лещука (с 19 по 24 играл зимний новичок Шахтера), но, даже, выходя на замены, забивал и Фонсека вернул его в основу.



Среди конкурентов Феррейры его одноклубник Густаво Бланко-Лещук, который большую часть своих голов забил, играя в Карпатах (восемь из 11-ти).



В целом список для голосования среди бомбардиров мы решили сделать достаточно широким.

ТРЕНЕР — Роман Санжар (Олимпик)

Уже третий сезон Роман Санжар держит Олимпик на высоком уровне не имея большого финансирования и игроков высокого уровня. кадровый потенциал дончан — футболисты средней руки, которые прогрессируют под руководством Санжара. И если первых два сезона в высшем дивизионе Олимпик занимал восьмое и девятое место, что в принципе уже было успехом, то в этом сезоне четко отлаженные игровой механизм Олимпик забрался на четвертое место.

Стоит также отметить наставника Шахтера Пауло Фонсеку, который руководил командой в непростых условиях и сумел привести ее к чемпионству. Хорошие команды создали и Владимир Шаран с Александром Бабичем. А Юрий Вернидуб, вновь потеряв ряд ведущих игроков, сумел осуществить мечту и завоевать с Зарей "бронзовые медали" чемпионата.

Сборная УПЛ сезона-2016/17

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