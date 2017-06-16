Украина

На 20-м Конгрессе Федерации футбола Украины Андрей Павелко переизбран президентом ФФУ.

Андрей Павелко получил полную поддержку делегатов 20-го Конгресса ФФУ и на ближайшие пять лет сохранил за собой должность президента Федерации футбола Украины.

За нынешнего главу украинской федерации проголосовали 95 делегатов. Проголосовавших против и воздержавшихся не оказалось.

Андрей Павелко, с 6 марта 2015 года возглавляющий ФФУ, был единственным кандидатом на пост президента Федерации футбола Украины.