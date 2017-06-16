На 20-м Конгрессе Федерации футбола Украины Андрей Павелко переизбран президентом ФФУ.
Андрей Павелко, фото пресс-службы ФФУ
16 июня 2017, 13:38
Андрей Павелко получил полную поддержку делегатов 20-го Конгресса ФФУ и на ближайшие пять лет сохранил за собой должность президента Федерации футбола Украины.
За нынешнего главу украинской федерации проголосовали 95 делегатов. Проголосовавших против и воздержавшихся не оказалось.
Андрей Павелко, с 6 марта 2015 года возглавляющий ФФУ, был единственным кандидатом на пост президента Федерации футбола Украины.