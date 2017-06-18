По мнению Красникова, деятельность Павелко на посту президента ФФУ можно оценить положительно.

"Если выборы безальтернативные, а все проголосовали единогласно, то это значит, что президент ФФУ все делает правильно", — сказал Красников в эфире телеканала Футбол 1.

"Надеюсь, под руководством Андрея Васильевича украинский футбол будет развиваться и двигаться только вперед", — выразил надежду глава харьковской федерации футбола.

Напомним, что Павелко сохранил пост президента ФФУ, будучи единственным кандидатом на эту должность.