Украина

Глава харьковской областной федерации футбола Евгений Красников отреагировал на победу Андрея Павелко на выборах президента ФФУ.

По мнению Красникова, деятельность Павелко на посту президента ФФУ можно оценить положительно.

"Если выборы безальтернативные, а все проголосовали единогласно, то это значит, что президент ФФУ все делает правильно", — сказал Красников в эфире телеканала Футбол 1.

"Надеюсь, под руководством Андрея Васильевича украинский футбол будет развиваться и двигаться только вперед", — выразил надежду глава харьковской федерации футбола.

Напомним, что Павелко сохранил пост президента ФФУ, будучи единственным кандидатом на эту должность.