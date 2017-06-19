Украина

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, кто из его футболистов был наиболее увлечен гламуром.

Артем Милевский и Александр Алиев почитались большими талантами в Динамо, но так и не сумели до конца раскрыть свой потенциал.

"Какой футболист больше всего любил понтоваться в Динамо? Что значит "понтоваться"? Гламурные футболисты – таких было двое: Милевский и Алиев. Они были самыми гламурными, знали все", — рассказал Игорь Суркис Football Hub.

"Если надо было узнать, где самый популярный клуб открылся или закрывается или что-то происходит в нем – так это знали Милевский и Алиев. Для них ночная жизнь была главной, а футбол уже на втором месте. Я иногда смотрю их интервью и с большим уважением, кстати, к одному и второму отношусь".

Сейчас Милевский играет за российский Тосно, с которым добыл право на выход в высший дивизион. Что касается Алиева, то он защищает цвета аматорского Катандзаро.