Украина

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, с кем он хотел бы встретиться, если бы имел возможность.

Журналисты Football Hub спросили у Игоря Суркиса, с кем он хотел бы выпить кофе, если бы имел такую возможность.

"Если говорить о футболе, то я бы хотел попить кофе с Анчелотти, с тем же Зиданом. Почему? Потому что эти люди очень многого добились в футболе и хотелось бы их послушать – как это им удалось", — рассказал Суркис.

"А если не из футбола… Великие есть артисты в бывшем Советском союзе. Я лично был знаком с Богданом Ступкой, общался с ним часто. Мне импонирует слушать советы того же Леонида Макаровича Кравчука, который подсказывает, рассказывает, как было раньше – когда жил Щербицкий, как команда киевского Динамо пыталась – подчеркиваю, пыталась – противостоять Москве".

"А сегодня наша страна это ощущает как никакая другая, согласитесь. Мы вроде бы были братьями по крови, а сегодня наши молодые ребята гибнут, вместо того, чтобы Украина расцветала. Футбол – это отдушина, а все остальное… Если не будет мира, то не будет того футбола, не будет той радости у людей, когда они будут приходить и получать удовольствие от игры миллионов".

"Когда Шахтер вернется на Донбасс Арену и все эти события прекратятся? Это зависит не только от нашей страны, но и от другой стороны, которая сейчас ведет себя агрессивно. Я надеюсь… Лучше любой мир, не знаю, на каких условиях он будет, но чтобы решили вопрос, прекратили стрелять, чтобы не гибли наши ребята".

Также Суркис рассказал, что наиболее гламурными футболистами Динамо были Артем Милевский и Александр Алиев, которые ночную жизнь ставили превыше футбола.