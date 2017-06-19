Украина

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал об отношениях с коллегами — Ринатом Ахметовым из Шахтера и Игорем Коломойским из Днепра.

Невзирая на принципиальное соперничеством с Шахтером и не всегда простые взаимоотношения с Днепром, Суркис хорошо относится к владельцам этих клубов.

"Мне нравятся люди, которые отвечают за свои слова. Я скажу, вам наверное будет странно это, а я вам скажу. Если хотите – могу назвать среди бизнесменов. Тот же Ринат Ахметов. Вот мы с ним воюем насмерть на футбольном поле, согласны со мной? Но если с ним о чем-то договориться по бизнесу, даже не подписывая бумаги – вот просто на слово – он выполнит все четко и никогда не возникнет ни одного упрека", — рассказал Суркис Football Hub.

"Игорь Валерьевич Коломойской тоже такой же. Но он выпил крови немножко. Эпизод, когда он назвал мой номер телефона? Он выпил крови только по той причине, что на этом телефоне были все мои контакты. Мне звонило такое количество болельщиков, как позитивно, так и негативно высказывающихся. По назначению главного тренера были за, были против – вот это у меня был дискомфорт, но ровно до утра, пока я не поменял номер. Мой секретарь перебросил всем нужным людям мой новый номер".

"Мы с Коломойским долго ругались, а потом это произошло как в шутку. Он сделал поступок, за который ему самому было стыдно. Но это был эмоциональный поступок, там пенальти дали, не дали… Я ехал в машине, он мне звонит:

- Ты мне скажи, был пенальти или не был?

- Я приеду, я посмотрю.

- Нет, ты мне скажи, был пенальти или не был пенальти?

- Не было.

- А, не было? Так ты видел уже?

- Я не видел.

- А зачем ты тогда говоришь, что не было?

- Ты хочешь, чтобы я сказал, что был пенальти, тоже не видя?

Вот это мы с ним зацепились. Не многие люди могут сказать Коломойскому то, что могу сказать я и наоборот. Вы же понимаете, если мы будем давать друг друга телефоны по программам футбольным, то это не совсем правильно".

"Сколько смс "Шахтер – чемпион!" пришло на телефон? Ни одной. А вот когда Динамо дважды подряд становилось, приходило очень много поздравлений. Меня поздравил Ринат Леонидович с заслуженным чемпионством, за что я ему сказал: "Приятно, когда ты меня поздравляешь". На этом мы посмеялись. Без Шахтера нет Динамо, без Динамо нет Шахтера. Этот лозунг должен звучать. Он есть и он будет, потому что не будет одного из этих клубов – футбола не будет вообще".