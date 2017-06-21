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Football.ua представляет сборную сезона 2016/2017, составленную с помощью голосования среди читателей сайта.

В результате голосования, в дополнение к сборной сезона 2016/2017 по версии нашего сайта, образовалась сборная читателей Football.ua. Представляем вам ее с нашими небольшими комментариями.



ВРАТАРЬ — Евгений Боровик (Черноморец/Карпаты)





Как и в сборной сайта, победу в голосовании читателей одержал Евгений Боровик (38,9%). Правда, плотную конкуренцию ему составил молодой талант из Днепра — Андрей Лунин (33,2). Третье место у кипера Зари Алексея Шевченко (19,7). Заури Махарадзе и Юрий Панькив существенно отстали от первой тройки — 6.1 и 2.1 процента соответственно.



Особенностью голосования по этой позиции было то, что среди номинантов не было вратарей Шахтера и Динамо. Киевские стражи ворот — Коваль и Рудько просто не заслужили этого своей игрой. Андрей Пятов остался вне голосования по той причине, что у него просто не было возможности проявить себя — большинство команд за весь матч с Шахтером наносили считанное количество ударов по воротам Горняков.



ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК — Дарио Срна (Шахтер)





И по этой позиции мнение нашего сайта и читателей сошлось. Срна победил безоговорочно, набрав почти в три раза больше голосов (62.5), чем представитель Динамо Николай Морозюк (22.7). Третье место получил еще один представитель Шахтера Богдан Бутко (8.9). Интересно, что и, занявший четвертое место Олег Данченко принадлежит Шахтеру, хотя сезон провел в одесском Черноморце.



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ — Домагой Вида (Динамо) и Ярослав Ракицкий (Шахтер)





А вот здесь мнения Football.ua и читателей разошлись. Нашей парой были представители Зари и Черноморца — Рафаэль Форстер и Давид Хочолава. Читатели же выбрали классический вариант — динамовца Домагоя Виду и горняка Ярослава Ракицкого.





Больше всего голосов набрал Домагой Вида (34.1). Именно его можно назвать лучшим центрбеком чемпионата. А вот за второе место развернулась настоящая борьба — Ракицкий получил 23.8 процента голосов, а Форстер 23.3. За Ярослава проголосовало на 25 человек больше.



ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК — Исмаили (Шахтер)





Здесь победитель тоже был очевиден. Динамо не смогло предоставить своего кандидата, поскольку Антунеш, который играл на этой позиции весной — провалил первый этап чемпионата, уступив место в основе Макаренко, а сам Евгений зимой ушел из команды, сыграв слишком мало матчей, чтобы претендовать на номинацию. Поэтому Исмаили победил достаточно легко. А вот в борьбе за второе место Эдуард Соболь (Заря) и Николай Матвиенко (Карпаты) устроили настоящий триллер. Первый набрал 28.3 процента голосов, а второй 28.4. Что интересно — и Матвиенко и Соболь принадлежат Шахтеру.



ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК — Тарас Степаненко (Шахтер)





Самое большое преимущество над конкурентами случилось в голосовании за лучшего опорного полузащитника чемпионата. Победу предсказуемо одержал Тарас Степаненко, набрав 74.5 процента голосов. Все остальные претенденты отстали, не набрав и десяти процентов.



Нужно отметить, что и тут не было представителей Динамо. Сергей Рыбалка, который в осенней части сезона позиционировался как опорный полузащитник, сезон, фактически, провалил, следствием чего стала потеря места в основе весной. Шепелев, который начал играть на его позиции, провел слишком мало матчей, чтобы претендовать на что-то. Да и не был он лидером команды, скорее воспринимался как молодой, который не портит каши. Но уже со следующего сезона, если Владимир будет продолжать так же, у него есть все шансы стать важным игроком для Динамо. Хотя в классическом понимании опорного полузащитника, игрок с такими характеристиками в Динамо отсутствует в принципе.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК — Фред (Шахтер)





Болельщиков не могла не впечатлить игра Фреда в первой части сезона — именно он был важнейшим игроком Шахтера, на котором было завязано большинство командных действий. И это еще одно несовпадение мнения болельщиков и сайта. Мы отдали предпочтение Андрею Богданову благодаря усилиям, которого команда, которая по кадровому потенциалу — обычный середняк стала четвертой и попала в еврокубки.



Сам же Богданов в голосовании читателей занял третье место, пропустив вперед Руслана Ротаня. Довольно странный выбор — Ротань, хоть и был важным игроком для команды, но очень много пропустил — пять первых туров и практически не играл в весенней части.



ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК — Иван Петряк (Заря)





И тут мнения читателей и сайта сошлись — несмотря на наличие в опроснике Бернарда, победу одержал Иван Петряк (47.7), который стал вторым в чемпионате по системе гол + пас, пропустив вперед только Ярмоленко. Второе место в голосовании занял Бернард (27.5). Бразилец стал играть значительно больше с приходом Пауло Фонсеки. Впрочем, его второе место, скорее инерционное явление — следствие его привязки к Шахтеру.



ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК — Андрей Ярмоленко (Динамо)





Лучшим игроком сезона в Шахтере, по мнению болельщиков донецкой команды, стал Марлос, но в конкуренции за звание лучшего правого полузащитника чемпионата он уступил Ярмоленко (63.5 против 33.9). Андрей первую часть сезона отыграл не важно, но весной разыгрался и в итоге стал лучшим бомбардиром чемпионата.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК — Тайсон (Шахтер)





Поскольку места на флангах полузащиты Фонсека отдал Марлосу и Бернарду, в первой части сезона португалец не совсем понимал, куда ему пристроить Тайсона. Поначалу он использовался, скорее в виде подмены. Но вопрос разрешился сам собой — Фред получил длительную дисквалификацию и Коваленко начал играть возле Степаненко, а Тайсон занял место Коваленко. Конечно, игровая манера Тайсона отличается от того, что мы привыкли видеть в исполнении Коваленко, бразилец играл как оттянутый форвард. Получив стабильно место в основе Тайсон (58) расцвел и стал мотором команды в весенних матчах.



Второе место читатели отдали Денису Гармашу (24.4), который, как и Ярмоленко расцвел с изменением тактической расстановки Динамо. Впрочем, Гармаша подводит его нестабильность — у него редко получается выдать длительный промежуток качественного футбола.



Третье место занял лидер, капитан и старожил Карпат Игорь Худобяк.



НАПАДАЮЩИЙ — Артем Беседин (Динамо)





Довольно неожиданный исход голосования. Нападающий Динамо Артем Беседин (34.9) набрал почти в два раза больше голосов, чем Факундо Феррейра (19.7). Очевидно, сработал тот момент, что Беседин ударно провел весеннюю часть, а Феррейра свои голы распределил равномерно по всему сезону. У Беседина осенью было лишь три гола, а весной он забил шесть раз, что и повлияло на выбор болельщиков – запоминается ведь последнее слово.



Третье место досталось партнеру Феррейры Густаво Бланко-Лещуку, который осенью забивал за Карпаты, а весной за Шахтер.

ТРЕНЕР — Юрий Вернидуб (Заря)

А среди тренеров болельщики выбрали Юрия Вернидуба (33.8), который привел луганскую Зарю к историческому достижению — бронзовые медали. Тренер чемпионов Пауло Фонсека (29.4) занял второе место, а лучший тренер по версии нашего сайта, Роман Санжар (21.2) стал третьим.

Итого – в сборных Football.ua и читательской — пять несовпадений: два центральных защитника, центральный полузащитник, нападающий и тренер.



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