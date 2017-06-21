Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар рассказал о планах на межсезонье и кадровых проблемах команды.

Несколько дней назад Олимпик вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону.

"Удалось хорошо отдохнуть с семьей. Немного перезагрузился после тяжелого сезона, на время забыл о футболе. Но сейчас уже все мысли о подготовке команды. В конце отпускного периода уже приходилось думать о предстоящей работе. Постоянно был на телефоне, нужно было разговаривать о потенциальных новичках, о тех ребятах, которые могут покинуть нашу команду. Был на связи с агентами, общался, искал подходящие кандидатуры. Это больше организационная работа, а не интеллектуальная", — цитирует Санжара официальный сайт Олимпика.

"Как будет построена подготовка? Первую неделю мы проведем в Киеве в режиме одноразовых тренировок, у нас будет втягивающий микроцикл. Закончим этот этап подготовки матчем против Колоса, в котором предоставим игровую практику нашим ребятам и посмотрим в деле потенциальных новичков. Затем отправляемся в Харьков, где проведем полноценный сбор, будем работать в режиме двухразовых занятий. В столицу вернемся за неделю до начала чемпионата, будем готовиться непосредственно к старту сезона".

"Мы стандартно готовимся к сезону, конкретно о еврокубках не думаем. Для нас будет важно подготовиться как к чемпионату, так и к Лиге Европы. Нас ждет непростой подготовительный этап, потому что нам нужно подготовить наших ребят, и в то же время посмотреть тех футболистов, которые приедут на просмотр. Нужно будет дать игровое время всем, будет непросто. Но я уверен, что мы справимся".

"Какие позиции хотелось бы усилить летом? Мы смотрим футболистов на позицию центрального защитника, приедут ребята, которые могут закрыть фланги обороны. Также смотрим футболистов в группу атаки, крайних полузащитников. Будет очень много ребят".

"Задача на новый сезон? Еще рано говорить о задачах, мы не виделись с руководством. Но учитывая то, что мы строим новую команду, изначально каких-то амбициозных задач ставить перед собой мы не будем. Для начала хотелось бы достойно заменить тех футболистов, которые покинут команду, если они все же уйдут. Это будет непросто сделать. В этой связи может измениться стиль нашей игры, все зависит от того, кто к нам придет. Будем двигаться вперед в зависимости от ситуации", — резюмировал тренер.