Украина

Один из основателей СК Днепр-1 Роман Зозуля заявил, что этот клуб станет преемником ФК Днепр, посколько тому недолго осталось существовать.

ПФЛ приняла во Вторую лигу не только ФК Днепр, но и новосозданный СК Днепр-1.

Ультрас Днепра уже успели заверить, что не собираются поддерживать СК Днепр-1, а "до последнего вздоха" будут болеть за Днепр, ведь это – единственная команда для них.

Пост Романа Зозули о создании СК Днепр-1 вызвал не только одобрения, но и недовольство.

Экс-форвард сборной Украины решил ответить на критику в комментариях (приводим текст без изменений).

"Вот не понимаю,вы хотите что бы не было команды в городе Днепре????нет другого выхода нетттттт ,вы хотите что бы детская школа много деток что там занимаются были без футбола?куда им всем идти ???не возможно по закону что бы сейчас называлась команда фк Днепр Не возможно в будущем уберутся ск и 1 и будет называться Днепр наш родной Днепр ...надо потерпеть...люди взяли клуб что бы помочь,что бы в городе был футбол было где деткам заниматься ,будущему поколению ....а роботников клуба что делать оставаться без роботы???бабушкам на на базе ,администраторам,агрономам.......что им делать??? А так будет к них робота .....все остаётся как было только название меняется команда будет жить в Приднепровське играть на Днепр арене все как было буквы изменили потому что не возможно сейчас называться Днепр ....думаю ясно объяснил ????как же не понятно тренера все остаються легенды клуба роботают в клубе что не так ????не понимаю...давайте дадим людям шанс а не сразу тут их поливать .....и скоро будет наш Днепр без всяких приставок ск-1", — написал Зозуля.

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