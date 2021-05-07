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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Испании.

В 35-м туре Примеры Атлетико постарается в гостях у Барселоны закрепить свое лидирующее положение в Ла Лиге.

Однако компания Parimatch считает фаворитом противостояния хозяев, установив следующие коэффициенты: победа Барселоны — 1,83, победа Атлетико — 4,40, ничья — 3,75.

Эксперты считают, что если забьет Лионель Месси, то шансы Барселоны на победу существенно возрастут (коэффициент 2,48). А вот у Атлетико, если забьет аргентинец, шансы на победу снижаются (коэффициент 14,5).

Матч Барселона — Атлетико состоится в субботу, 8 мая. Начало в 17:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.