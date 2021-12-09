Лига конференций

Завершились два матча Лиги конференций.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги конференций АЗ Алкмар дома обыграл Раннерс со счетом 1:0.

Победный гол был забит в самой концовке матча. Автором его стал Остинг на 87 минуте.

АЗ - Раннерс 1:0

Гол: Остин, 87

АЗ Алкмар – Виндаль-Йенсен, Витрю (Сугавара, 46), Мартинс Инди, Бекема, Вейндал, Класи (Остинг, 78), Мидтше (Абуклал, 60), Рейндерс, Гудмундссон, де Вит (Павлидис, 46), Карлссон (Табуни, 78).

Раннерс – Карлгрен, Каллесе, Пизингер, Марксен, Копплин, Кехинде (Кристенсен, 80), Тибблинг (Клюснер, 88), Лауэнборг (Оново, 80), Йонсен, Хаммерсхой-Мистрати (Анкерсен, 67), Камара (Брок-Мадсен, 88).