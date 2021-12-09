Завершились два матча Лиги конференций.
Фото АЗ
09 декабря 2021, 22:25
В рамках шестого тура группового этапа Лиги конференций АЗ Алкмар дома обыграл Раннерс со счетом 1:0.
Победный гол был забит в самой концовке матча. Автором его стал Остинг на 87 минуте.
АЗ - Раннерс 1:0
Гол: Остин, 87
АЗ Алкмар – Виндаль-Йенсен, Витрю (Сугавара, 46), Мартинс Инди, Бекема, Вейндал, Класи (Остинг, 78), Мидтше (Абуклал, 60), Рейндерс, Гудмундссон, де Вит (Павлидис, 46), Карлссон (Табуни, 78).
Раннерс – Карлгрен, Каллесе, Пизингер, Марксен, Копплин, Кехинде (Кристенсен, 80), Тибблинг (Клюснер, 88), Лауэнборг (Оново, 80), Йонсен, Хаммерсхой-Мистрати (Анкерсен, 67), Камара (Брок-Мадсен, 88).
Предупреждение
: Камара (34).
Во второй игре тура румынский Клуж дома добыл победу над Яблонцем со счетом 2:0.
Дебелюх отметился взятием ворот на 45 минуте, а на 82 минуте поединка он сумел оформить дубль.
Клуж - Яблонец 2:0
Голы: Дебелюх, 45, 82
Клуж – Бэлгрэдян, Маня, Граовац, Буркэ, Камора, Аджей-Боатенг, Пэун (Алибек, 73), Бордеяну (Родригес, 73), Дяк (Штефан, 87), Омрани (Костаке, 57), Дебелюх (Бухенна, 87).
Яблонец – Гануш, Голик, Зелены, Мартинец, Сужин, Малински (Кубиста, 67), Пиларж (Ваничек, 88), Гюбшман (Поважанец, 79), Гоуска (Смейкал, 88), Кратохвил, Чванчара (Долежал, 68).