Лига конференций

Завершились два матча Лиги конференций.

В рамках группового этапа Лиги конференций Копенгаген дома обыграл Слован из Братиславы со счетом 2:0.

За датский клуб в первом тайме голом отличился Винд, а во втором тайме забил Гейлунд.

Копенгаген - Слован 2:0

Голы: Винд, 30, Гейлунд, 53

Греческий ПАОК в домашних стенах одолел гибралтарский Линкольн со счетом

Живкович в первом тайме вывел хозяев вперед после ассиста от Сидклея. Во втором тайме забил Шваб, а Живкович отдал голевую передачу.

ПАОК - Линкольн 2:0

Голы: Живкович, 17, Шваб, 55