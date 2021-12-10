Завершились два матча Лиги конференций.
Фото ФК Копенгаген
10 декабря 2021, 00:17
В рамках группового этапа Лиги конференций Копенгаген дома обыграл Слован из Братиславы со счетом 2:0.
За датский клуб в первом тайме голом отличился Винд, а во втором тайме забил Гейлунд.
Копенгаген - Слован 2:0
Голы: Винд, 30, Гейлунд, 53
Греческий ПАОК в домашних стенах одолел гибралтарский Линкольн со счетом
Живкович в первом тайме вывел хозяев вперед после ассиста от Сидклея. Во втором тайме забил Шваб, а Живкович отдал голевую передачу.
ПАОК - Линкольн 2:0
Голы: Живкович, 17, Шваб, 55