Лига конференций

Завершились два матча Лиги конференций.

В рамках группового этапа Лиги конференций швейцарский Базель дома разгромил Карабах со счетом 3:0.

За хозяев дублем отметился Артур. Сначала он забил на 33 минуте, а следом на 74. Между взятиями ворот бразильца отметился Касами.

Базель - Карабах 3:0

Голы: Артур, 33, 74, Касами, 62

Омония и Кайрат так и не сумели выявить победителя, расписав "сухую" ничью (0:0). Несмотря на небольшое игровое преимущество, казахстанская команда упустила все возможности выйти вперед.

Омония — Кайрат 0:0