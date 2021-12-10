Завершились два матча Лиги конференций.
ФК Базель
10 декабря 2021, 00:25
В рамках группового этапа Лиги конференций швейцарский Базель дома разгромил Карабах со счетом 3:0.
За хозяев дублем отметился Артур. Сначала он забил на 33 минуте, а следом на 74. Между взятиями ворот бразильца отметился Касами.
Базель - Карабах 3:0
Голы: Артур, 33, 74, Касами, 62
Омония и Кайрат так и не сумели выявить победителя, расписав "сухую" ничью (0:0). Несмотря на небольшое игровое преимущество, казахстанская команда упустила все возможности выйти вперед.
Омония — Кайрат 0:0