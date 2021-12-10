Лига конференций

Украинец поразил ворота Буде-Глимта ударом со штрафного.

УЕФА на своем официальном сайте объявил имена четырех претендентов на звание автора лучшего гола недели по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги конференций.

Традиционно организаторы выбрали четырех претендентов:

- полузащитник Зари Егор Назарина, забивший со штрафного в матче против Буде-Глимта (1:1);

- нападающий Фейеноорда Рис Нельсон, который поразил ворота Маккаби Хайфа (2:1);

- вингер Славии Иван Шранц, поразивший поворота берлинского Униона (1:1);

- форвард Ромы Борха Майораль, отметившийся результативным ударом в матче против софийского ЦСКА (3:2).

Ранее сообщалось, что Заря набрала пять евроочков в таблицу коэффициентов УЕФА для Украины.