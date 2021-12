УЕФА на своем официальном сайте объявил имена четырех претендентов на звание автора лучшего гола недели по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги конференций.

Традиционно организаторы выбрали четырех претендентов:

- полузащитник Зари Егор Назарина, забивший со штрафного в матче против Буде-Глимта (1:1);

- нападающий Фейеноорда Рис Нельсон, который поразил ворота Маккаби Хайфа (2:1);

- вингер Славии Иван Шранц, поразивший поворота берлинского Униона (1:1);

- форвард Ромы Борха Майораль, отметившийся результативным ударом в матче против софийского ЦСКА (3:2).

Who scored the best goal on Matchday 6? 👀



A) Reiss Nelson, @Feyenoord ⚽️

B) Ivan Schranz, @slaviaofficial ⚽️

C) Borja Mayoral, @ASRomaEN ⚽️

D) Yehor Nazaryna, @FCZoryaOfficial ⚽️@Heineken | #UECLGOTW | #UECL