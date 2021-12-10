Украинец поразил ворота Буде-Глимта ударом со штрафного.
Егор Назарина, ФК Заря
10 декабря 2021, 12:46
УЕФА на своем официальном сайте объявил имена четырех претендентов на звание автора лучшего гола недели по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги конференций.
Традиционно организаторы выбрали четырех претендентов:
- полузащитник Зари Егор Назарина, забивший со штрафного в матче против Буде-Глимта (1:1);
- нападающий Фейеноорда Рис Нельсон, который поразил ворота Маккаби Хайфа (2:1);
- вингер Славии Иван Шранц, поразивший поворота берлинского Униона (1:1);
- форвард Ромы Борха Майораль, отметившийся результативным ударом в матче против софийского ЦСКА (3:2).
Ранее сообщалось, что Заря набрала пять евроочков в таблицу коэффициентов УЕФА для Украины.