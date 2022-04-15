До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.
ПСВ та Лестер в першому матчі не виявили сильнішого, розписавши безгольову нічию.
Тим не менш, другий матч був більш гольовим, ніж перший. В середині першого тайму Захаві відрив рахунок у матчі та довгий час ПСВ зберігав потрібну перевагу.
Тренерський штаб Лестеру вніс деякі зміни по ходу матчу, що зіграло свою роль — голи Меддісона та Перейри принесли "лисам" путівку до півфіналу Ліги конференцій.
Огляд матчу:
ПСВ — Лестер 1:2
Голи: Захаві, 27 — Меддісон, 77, Перейра, 88
ПСВ: Мвого — Макс (Оппегард, 74), Рамальо, Тезе, Мауро Жуніор — Сангаре, Гьотце, Гутьеррес (Брума, 90) — Гакпо, Захаві (Вінісіус, 82), Верман (Доан, 82)
Лестер: Шмейхель — Кастань, Еванс, Фофана, Перейра — Д'юзбері-Холл, Тілеманс, Меддісон — Барнс (Лукман, 46), Олбрайтон (Дака, 46), Іхеаначо (Перес, 65)
Попередження: Кастань, Гьотце