Лига конференций

Тренер Феєнорда — про матч проти Роми.

У рамках фінального матчу Ліги конференцій сезону-2021/22 італійська Рома зіграє проти нідерландського Феєнорда.

Головний тренер Феєнорда Арне Слот дав коментар перед матчем.

"Ми знаємо, чого чекати, але всяке буває. Іноді тренер суперника готує якийсь сюрприз. Ми переглянули багато матчів Роми, тож, сподіваюся, ґрунтовно підготувалися до матчу. Як я щойно сказав голландській пресі, навіть якщо суперник підготує сюрприз, цього сезону ми провели 55 матчів, тож не думаю, що нас можна чимось здивувати.

Ми переглянули безліч ігор за участю Роми, і вона майже завжди грає в одному ключі. Мене здивує, якщо вона завтра діятиме від оборони. Думаю, суперник намагатиметься закидати довгі передачі за спини нашим захисникам, хоча хто його знає.

Стан Бейлова дедалі краще. Він уже тиждень тренується з нами без жодних проблем. Якщо не буде сюрпризів, завтра він повністю готовий до матчу. Тож дуже високі шанси, що Джастін зіграє", — наводить слова Слота офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома — Феєнорд.