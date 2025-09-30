Інше

Боснійський форвард закріпив своє майбутнє в австрійському клубі.

РБ Зальцбург офіційно оголосив про продовження контракту з Керімом Алайбеговичем. Новий договір 18-річного нападника розрахований до 30 червня 2029 року.

Форвард, який народився у Німеччині та представляє збірну Боснії і Герцеговини, приєднався до австрійського клубу влітку з Баєра Леверкузена. За цей час він уже встиг провести 15 матчів, у яких відзначився чотирма голами та однією результативною передачею. Цікаво, що Алайбегович є наймолодшим гравцем, який дебютував і забив за національну збірну Боснії.

Генеральний директор зі спорту Рувен Шредер відзначив прогрес молодого футболіста: "У свої лише 18 років Керім вже продемонстрував деякі зі своїх якостей за короткий час роботи з нами та почувається дуже щасливим у Зальцбурзі. У нього ще багато чого попереду, і ми переконані, що він може зайти дуже далеко".

Сам гравець також прокоментував підписання: "Мене тут чудово прийняли, і з першого дня я почувався як вдома. Той факт, що мій контракт було так швидко продовжено, є для мене величезним вотумом довіри та додатковим стимулом зробити все можливе, щоб допомогти РБ Зальцбург досягти успіху".