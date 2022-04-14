Компанія Heinz стала офіційним партнером чемпіона Італії.
ФК Інтер повідомив про укладання угоди з одним з ведучих виробників продуктів харчування — американської компанії Heinz.
Відомий виробник кетчупа та інших виробів індустрії смаку дебютує у світі футболу. Співробітництво розраховано на два роки.
“Ми у захваті від цього співробітництва! — сказав директор відділу маркетингу компанії Heinz в Італії Франческо Меск'єрі. — Спорт і футбол дають нам емоції, смак їжи — теж. Тож, сподіваюся, нам вдасться знайти ідеальний баланс Інтера й Heinz”.
Раніше про нового спонсора повідомив Мілан.