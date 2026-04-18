Італія

Контракт футболіста з лісабонським клубом розрахований до завершення сезону-2026/27.

Захисник Спортінга Усман Діоманде може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного івуарійця зацікавлений Мілан, який вже давно стежить за футболістом і вже зробив запит про можливий трансфер гравця.

Діоманде виступає у складі "левів" із 2023 року. Нинішнього сезону він провів 25 матчів, у яких забив один гол. Його контракт розрахований до літа 2027 року.

Після 32 турів Мілан набрав 63 очки і посідає третє місце у Серії А, відстаючи від Наполі на три бали.