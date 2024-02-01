Іспанія

Джуд такий один.

Півзахисник мадридського Реалу Джуд Беллінгем заявив, що завжди залишався собою та нікого не наслідував. Його слова наводить Marca.

"Я поєдную в собі різні ігрові якості ще з часів гри за Бірмінгем у Чемпіоншипі. Не було такого, що я дивився на когось одного і намагався його копіювати. Я – це я, я – Джуд. І я не намагаюся бути кимось.

Дуже приємно бачити Реал серед лідерів таблиці, вже виграти трофей та посісти перше місце у групі Ліги чемпіонів. У мене є роль на полі, але я дуже щасливий, коли команда грає на найвищому рівні та перемогає", — заявив один із найкращих футболістів сучасності.

Цього сезону, Джуд Беллінгем зіграв за Реал 26 матчів, забив 18 голів та віддав 8 результативних передач.