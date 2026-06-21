Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч "бундестім" поділився своїми думками після гри з івуарійцями.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман прокоментував перемогу своєї команди в матчі ЧС-2026 проти Кот-д’Івуара (2:1).

"Нам знадобилися перші кілька хвилин, щоб увійти в гру. Після хорошого відрізка ми пропустили гол у ситуації, яка виглядала цілком безпечною. Але потім ми добре повернулися в гру.

Я дуже пишаюся гравцями, які вийшли на заміну. Усі вони впоралися дуже, дуже добре. Деніз забив два топ-голи, він просто справжній форвард-хижак. Він забив два суперголи, не вагаючись. Він знає, де знаходяться ворота, переможний м’яч був просто божевільним. Це було дуже емоційно.

Кожен гравець відчув свою значущість — команда виборола цю перемогу. Наприкінці гра була дуже відкритою, але це нормально, адже ми прагнули перемогти. Наступний крок — перемога в матчі проти Еквадору, а далі будемо працювати над завданнями, які стоять перед нами.

Травма Шлоттербека? У Ніко щось із внутрішньою бічною зв’язкою — йому потрібно зробити МРТ. У будь-якому разі це виглядає не дуже добре — на жаль. Зрештою, рішення про те, чи може він ще грати, завжди значною мірою приймається по ходу матчу. І до перерви він справлявся дуже добре", — наводить слова Нагельсманна прес-служба Німецького футбольного союзу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Кот-д’Івуар.