Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дубль німецького форварда приніс перемогу над івуарійцями.

Збірна Німеччини у матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 вирвала перемогу над Кот-д'Івуаром (2:1).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився німецький форвард Деніз Ундав. До цього він забив у ворота Кюрасао (7:1) у першому турі.

Завдяки цьому Ундав став четвертим гравцем в історії чемпіонатів світу, якому вдалося забивати в кожному зі своїх перших двох матчів на турнірі, при цьому обидва рази виходячи на заміну.

До нього таким досягненням могли похвалитися Рікардо Пелаес (1998), Мемфіс Депай (2014) та Альваро Мората (2022).

Також Ундав став першим гравцем, який забив голи в обох перших матчах за збірну Німеччини на чемпіонаті світу з 2002 року, коли це вдалося Мірославу Клозе.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Кот-д'Івуар.