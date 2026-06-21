Україна

Нідерландський фахівець поділився своїми думками щодо старту підготовки до нового сезону.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував старт передсезонної підготовки до нового сезону в УПЛ.

"Після кількох днів медичних тестів гравці повернулися до роботи. Вони були зайняті обстеженнями, тому я радий, що всі повернулися та отримали дозвіл на тренування. Це означає, що всі здорові й готові до старту зборів. Ми провели перше тренування на полі з натуральним покриттям.

У найближчий час, на першому зборі — два товариські матчі, в Україні. Це дасть команді можливість залучити до гри всіх футболістів. Це частина нашої підготовчої програми. Після першого етапу роботи, коли настане відповідний час для матчів, ми проведемо ці спаринги. Сподіваюся, після цього далі зіграємо кілька міжнародних поєдинків вже закордоном.

Як і перед кожним сезоном, зараз ми вже краще розуміємо, якою є наша команда. У нас молодий колектив, і ми хочемо розвивати як гравців, так і клуб загалом, продовжуючи те, що показали минулого сезону. Сподіваюся, це допоможе нам залишатися серед лідерів чемпіонату та проводити хороші матчі, як це було торік.

Наша мета на новий сезон залишається незмінною — бути у верхній частині турнірної таблиці та боротися за високі місця. Водночас ми хочемо розвивати молодих футболістів і давати їм можливість проявляти себе на високому рівні, щоб у майбутньому вони могли успішно виступати в інших клубах і чемпіонатах", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Дібанго, Корнійчук та Гончаренко залишили клуби УПЛ, Оболонь продовжила контракти з двома гравцями.