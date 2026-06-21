Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч "помаранчевих" збірної поділився своїми думками після гри зі шведами.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував перемогу своєї команди у матчі ЧС-2026 проти Швеції (5:1).

"Звичайно, нам це було потрібно. Коли починаєш турнір, хочеться почати його добре. Це додає спокою. Зараз також було трохи більше тиску щодо необхідності перемоги. Інакше все вирішувалося б у останньому матчі групового етапу, а цього нікому не хочеться.

Попри перемогу з рахунком 5:1, помітно, що в певні моменти, коли суперник змінює тактику, нам потрібно занадто багато часу, щоб це збагнути. Через це наприкінці першого тайму у нас виникли проблеми. Звісно, ми самі знаємо, що деякі речі можна покращити. Але ви також бачите, наскільки високий клас цієї команди. На це приємно дивитися.

Броббі справді набрав чудову форму. Він отримав свій шанс і скористався ним у Прем’єр-лізі. Я колись десь читав, що в Нідерландах він не міг відіграти повні 90 хвилин. Тієї ж думки ми були і в збірній, бо у нього постійно були якісь скарги на здоров’я. Але зараз він став витривалішим, гострішим і розвивається. Коли він був не у формі в Аяксі, він все одно просто грав. У Сандерленді такого не буде. На цьому рівні потрібно бути справді в ідеальній формі, щоб давати результат. Інакше у цьому світі з тобою не рахуватимуться.

Ще після матчу з Японією я вирішив, що він має вийти в старті. Його перший гол був фантастичним. Він сам розпочав атаку і вчасно опинився перед воротами, щоб її завершити. Чи залишиться він тепер у складі? У нас багато хороших гравців, і ми також можемо проводити ротацію", — наводить слова Кумана De Telegraaf.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Швеція.