Іспанія

Клуб демонструє впевнену гру у чемпіонаті.

Реал повторив власний рекорд за кількістю пропущених голів у чемпіонаті Іспанії — повідомляє журналіст Містер Чіп.

Наразі команда з Мадриду пропустила 20 голів у 31 турі Ла Ліги. Такий же показник був в сезоні-1987/88 на цьому етапі. Тоді клуб в підсумку мав 26 пропущених голів і став чемпіоном.

Реал виграв у Мальорки завдяки голу Орельєна Чуамені і зберіг відрив від конкурентів. Навіть не дивлячись на пошкодження деяких гравців цієї кампанії команда виглядає надійно в захисті.

Зараз колектив з Мадриду займає 1 місце у таблиці чемпіонату.