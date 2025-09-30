Іспанія

Аргентинець став героєм Атлетіко в останніх турах Ла Ліги.

Нещодавно іспанські медіа повідомляли, що Барселона розпочала пошук нового центрфорварда, який у перспективі замінить Левандовські. Одним із головних кандидатів тоді називали Хуліана Альвареса.

Відтоді аргентинець лише підтвердив свій статус топ-цілі. За останній тиждень він двічі став героєм мадридського клубу: спершу оформив хет-трик у ворота Райо Вальєкано (3:2), а потім забив дубль у принциповому дербі проти Реала (5:2).

Президент каталонського клубу Жоан Лапорта вважає аргентинця ідеальним наступником Роберта Левандовскі, контракт якого добігає кінця цього літа.

Ще влітку 2024 року каталонці проявляли інтерес до футболіста, проте тоді вирішили довіритися Левандовскі та не могли дозволити собі трансфер через фінансові обмеження. Тепер ситуація змінилася: відхід поляка звільнить "блаугранас" від його зарплати у 26 мільйонів євро на рік та податкових витрат у 12,5 мільйонів. У сумі це понад 38 мільйонів, які клуб зможе спрямувати на нового форварда.

Агент гравця Фернандо Ідальго визнав, що сам Альварес із дитинства симпатизує Барселоні завдяки своєму кумиру Лео Мессі: "Він справді захоплюється іспанськими клубами, а завдяки Мессі завжди мав особливі почуття до Барси".

Попри це, домовитися буде непросто. Контракт Альвареса з Атлетіко чинний до 2030 року, а відступні становлять 500 мільйонів євро. У Мадриді не мають фінансової потреби продавати нападника й оцінюють його в суму не менше 200 мільйонів.

Тож майбутнє Хуліана залежатиме від переговорів між трьома сторонами – Барселоною, Атлетіко та самим гравцем. Як зазначив агент: "У футболі все змінюється щодня. Побачимо, куди приведе нас наступне літо".