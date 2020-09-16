Украина

Голкипер киевлян уберег свои ворота в игре третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с АЗ.

Динамо обыграло АЗ Алкмаар 2:0 благодаря голам Жерсона Родригеса и Николая Шапаренко. Для голкипера Георгия Бущана эта игра стала 21-й сухой в Динамо.

Теперь Георгий делит седьмое место по данному показателю со Станиславом Богушем и Вячеславом Кернозенко, сообщает официальный сайт Динамо. 26-летнему голкиперу придется сильно постараться, чтобы побить рекорд Александра Шовковского – 315 матчей без пропущенных голов за Динамо во всех турнирах.

К слову, для Георгия это был десятый матч за киевлян в еврокубках. В трех из них он не пропускал.

В раунде плей-офф отбора Лиги чемпионов Динамо сыграет против Гента. В составе "буйволов" выступают трое украинцев – кроме Игоря Пластуна это экс-футболисты "бело-синих" Роман Безус и Роман Яремчук.

Матчи Динамо – Гент состоятся 22/23 и 29/30 сентября. Дуэль будет состоять из двух поединков.