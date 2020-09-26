Украина

Главный тренер Динамо прокомментировал слухи о конфликте с Артемом Кравцом.

Мирча Луческу прокомментировал кодровую ситуацию в Динамо, возможное расставание с некоторыми футболистами и "фейковый конфликт" с Артемом Кравцом.

"Пресса, похоже, лучше меня знает, что происходит в команде, – цитирует главного тренера официальный сайт Динамо. – Знаю, что в украинских и румынских СМИ писали о каком-то разговоре между мной и Кравцом. Это неправда. Он пришел в Динамо, увидел, что здесь большая конкуренция, получил хорошее предложение из Турции и ушел. Мы пожали друг другу руки и расстались".

"Алибеков хотел быть ближе к своим родным, поэтому я дал добро на его переход".

"Очень важно, чтобы тренер понимал футболистов. Я никогда не выгонял игроков и никогда не мешал их уходу. Карьера футболиста очень короткая, поэтому я никому не хочу мешать".

"Сейчас в Динамо очень много игроков, и когда в тренировке участвуют 27-28 человек, это сложно. Те, кто хочет остаться в команде и бороться за место в составе — останутся. Те, что хочет иметь постоянное место в составе, чего я гарантировать не могу, уйдут".

Ранее сообщалось, что Луческу не рассчитывает на Владислава Супрягу.