ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Контрольний поєдинок перед зустріччю з Англією в рамках відбору на Євро-2023 завершився перемогою збірної України.

В рамках підготовки до свого першого поєдинку відбіркового циклу Євро-2024 проти збірної Англії національна збірна України провела товариський матч проти дубля Брентфорда, в якому "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 2:0.

У цьому протистоянні товариського характеру не зіграли низка футболістів української команди: універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко, вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко, воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін та опорний півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, Ярмоленко відновиться після травми, Сидорчук був відсутній через застуду, а Зінченку та Трубіну просто надали відпочинок.

"Для Руслана Ротаня цей спаринг був єдиною можливістю перевірити гравців не в ігрових серіях під час тренувань, а у відносно наближених до офіційного матчу умовах. До того ж погода була суто англійська — така, як прогнозується в неділю на Вемблі — висока вологість та дрібний дощ, який час від часу підсилювався.

У протокол матчу тренери включили всіх гравців, що перебувають на зборі, окрім Ярмоленка, який відновлюється після травми, Сидорчука, що трохи застудився, та Зінченка і Трубіна, яким просто дали перепочити", — сказано на офіційному сайті УАФ.