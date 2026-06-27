Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Руді Гарсія вчасно прокинулась та виправила турнірне становище в заключному турі.

Національна збірна Бельгії на чемпіонат світу-2026 приїхала з черговим "золотим поколінням", певні гравці з якого вже встигли набратись чималого досвіду у футбольному світі. І при цьому команда Руді Гарсії стартувала в квартеті G аж надто невпевнено, що в підсумку призвело до того, що "Червоні дияволи" перед останнім туром узагалі не розуміли, чи будуть вони й надалі виступати на мундіалі.

Бо похибка в дуелі проти Нової Зеландії для європейської збірної коштувала б дуже багато. Це добре розуміла команда Гарсії, і так само добре було відомо колективу Даррена Бейзлі, який цього вечора тричі пошкодував, що поступився в грі проти Єгипту за тур до цього (1:3). Оскільки цього разу бельгійці дійсно продемонстрували, що їх могли вважати фаворитами цієї групи загалом перед початком турніру.

Із шаленим завзяттям атакувала чужі ворота команда Гарсії, але відзначилась голом геть не одразу. Спочатку була змарновані кілька моментів, і навіть із лінії порожніх воріт захисникам доводилось виносити один з ударів Троссара. Якось цей хиткий блок від "ківі" протримався до першого водопою, але після його завершення все ж таки розсипався майже одразу.

Дитяча помилка захисників на дальній супроводжувала подачу кутового від Де Брюйне з лівого флангу, після чого Троссар у падінні добив відскок у сітку на 28 хвилині. А коли ми вже перейшли до другого тайму, то Леандро оформив дубль, пробивши з другої спроби на лівому фланзі штрафного з передачі того-таки Де Брюйне.

Бельгійці добре розуміли, що буде за краще попрацювати ще й над різницею голів, щоб виграти групу, якщо похибки припуститься тепер уже Єгипет, тож не зупинялись до останнього. Кевін Де Брюйне теж зумів відзначитись голом ударом із-за меж штрафного посеред другого тайму, а вже на останніх хвилинах свіжий Лукаку спочатку сам забив із подачі Раскіна, а потім допоміг відзначитись Салемакерсу в компенсований час. Гол невгамовного Джаста у відповідь на третій пропущений при цьому потішив хіба що самого гравця, за яким точно будуть полювати клуби більше, аніж із Шотландії.

За підсумками групового етапу чемпіонату світу-2026 національна збірна Нової Зеландії в групі G фінішувала з одним здобутим заліковим балом на останній сходинці, тож завершила виступи на турнірі, тоді як Бельгія здобула п’ять очок, розташувалась на першому місці, тож продовжуватиме боротьбу за головний трофей.



Нова Зеландія — Бельгія 1:5

Голи: Джаст, 84 — Троссар, 28, 50, Де Брюйне, 66, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+5

Нова Зеландія: Крокомб — Пейн (Боксолл, 64), Серман, Біндон, Какаче (де Вріс, 79) — Стаменич, Белл (Макковатт, 64) — Томас (Олд, 46), Сінгх (Рендалл, 46), Джаст — Вуд.

Куртуа — Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер — Ванакен, Тілеманс (Раскін, 85) — Троссар (Салемакерс, 72), Де Брюйне (Онана, 72), Доку (Фернандес-Пардо, 56) — Де Кетеларе (Лукаку, 85).Попередження: Стаменич, Джаст