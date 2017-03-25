Италия

Голкипер Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сыграл 1000-й поединок в карьере против сборной Албании.

Буффон дебютировал в профессиональном футболе на взрослом уровне в 1995 году. Тогда Джанлуиджи защищал ворота Пармы. За свою карьеру Буффон неоднократно выигрывал различные итальянские титулы и трофеи, а в 2006 году стал чемпионом мира со сборной Италии.

Сервис статистики Opta предоставил самые важные цифры в карьере легендарного вратаря.

168 – Буффон сыграл 168 поединков за сборную Италии, это рекордное количество матчей в истории Скуадры Адзурры.

614 – На счету Джанлуиджи 614 поединков в Серии А. Его опережает лишь дуэт защитников – Хавьер Дзанетти из Интера (615) и Паоло Мальдини из Милана (647 игр).

103 – В Лиге чемпионов Буффон провел 103 игры. Он – лишь один из трех итальянцев, которые преодолели стоматчевую отметку в этом турнире. Двое других – Андреа Пирло и Паоло Мальдини.

7 – Джиджи 7 раз становился чемпионом Италии. Это больше, чем любой другой вратарь.

17 – 17 игр в финальных стадиях чемпионатов Европы провел Буффон – также лучший показатель среди вратарей.

973 – В прошлом сезоне Буффон не пропускал в Серии А 973 минуты, что стало рекордной сухой серией в истории первенства.

23 – Буффон за свою карьеру справился с 23 пенальти (не считая послематчевых серий), в том числе – с двумя за матч против Боруссии Дортмунд в ЛЧ в ноябре 1997 года (еще в составе Пармы).

426 – 426 раз из 1000 Буффону удавалось сохранить свои ворота на замке.

828 – 828 голов за 1000 матчей пропустил Буффон. Это примерно 0,83 в среднем за игру.