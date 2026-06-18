Італія

Італійський клуб відхилив солідну пропозицію щодо свого хорватського таланта, оскільки вважає його недоторканним.

Італійський Комо відхилив пропозицію англійського клубу щодо трансферу 23-річного півзахисника Мартіна Батурини. Тією інформацією ділиться відомий інсайдер Ніколо Скіра.

Англія — Хорватія 4:2 Відео голів та огляд матчу

За повідомленнями джерела, Астон Вілла надіслала Комо оффер щодо Батурини у розмірі понад 50 мільйонів євро, проте отримала відмову. У стані представника Серії А хорватський талант вважається недоторканним.

У минулому клубному сезоні Батурина взяв участь у 34 матчах в усіх турнірах, вісім разів уразив чужі ворота та став автором чотирьох результативних передач.

Чинна трудова угода Батурини з Комо розрахована до середини 2030 року.